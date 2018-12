Roky střežené tajemství je venku: Magda Malá vystupuje se zpěvákem z Fantoma opery, s nímž měla poměr

Magda Malá promluvila o dávném mileneckém vztahu. Super.cz

Se zpěvačkou Magdou Malou (51) jsme se víceméně náhodou potkali na vánočním trhu Divadla Bez zábradlí, kam ji přilákalo zpívání koled. Sama také vánoční koncertní program má. "Jezdíme s Bohušem Matušem (45) a až na dva dny zpívám letos v zimě denně. Má to dokonce takový úspěch, že už máme naplánovaný i rok 2019, i když to už nebudou samozřejmě koncerty vánoční," je šťastná jako blecha Magda, která teď vypadá skvěle.

S Bohušem k sobě mají velmi blízko, a před časem se Magda prořekla, že před lety to bylo ještě mnohem blíž. To už je ale opravdu velmi dávno. "Bylo to po Draculovi, kdy jsme se měli hodně rádi," zavzpomínala na první uvedení legendárního muzikálu Karla Svobody, který se v první sérii hrál v Kongresovém centru od roku 1995.

"Když spolu dva lidi něco mají a pak to skončí, často to zničí jejich přátelství, ale my se máme rádi pořád, i když teď už jako bratr a sestra. Možná je to dobře, že už máme všechno za sebou, protože už víme, co od sebe očekávat. Je to super," dodala o vztahu s Bohušem Matušem, kterého na rozdíl od ní diváci stále vídají v muzikálu, konkrétně ve Fantomovi opery, který se bude uvádět v GoJa Music Hall ještě do poloviny června, než jej vystřídá nová pecka.

Lásku s Bohušem prožívala dávno před tím, než se jí narodily její dvě dcery, z nichž mladší, devítiletá Terezka, s ní na koncertech také vystupuje. "Zpívala taky Magdička, ale té už je sedmnáct, chodí na gymnázium, má hodně učení, dělá si řidičák a baví ji spíš tanec," upřesnila Malá.

S dcerami ovšem vánoční svátky nestráví jenom ve třech. Magdě ještě pořád drží její vztah na dálku s kamnářem a krbařem Jarouškem. "Takže na Štědrý den budeme doma a pak pojedeme i na Silvestra za ním do Bystřice. Jsme spolu, ještě nám to klape, ale jestli to tak bude napořád, je ve hvězdách," uzavřela zpěvačka. ■