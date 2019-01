Takového partnera by si přála každá! Petr Kutheil prozradil, jak vybírá vánoční dárky pro svou přítelkyni

Petr se nemůže dočkat Vánoc. Foto: Nadační fond Hanky Kynychové

Možná byste to do něj neřekli, ale období adventu si Petr Kutheil (37) velmi užívá. Finalista televizní pěvecké soutěže Hlas Československa má prý pocit, že tradice se ze společnosti pomalu vytrácejí, a tak to dohání aspoň o Vánocích. „Zodpovědně se s přítelkyní na tento čas připravujeme, k čemuž patří mimo jiné i předvánoční úklid.

Máme rádi tradiční věci, vše se pomalu vytrácí, takže chceme, aby zůstaly aspoň tyhle tradice. Kromě kapra a salátu dodržujeme tradici vánoční procházky na Staromák na svařák. Na Štědrý den jsme s přítelkyní Markétou každý se svými rodiči a druhý den na Boží hod se sejdeme v Praze a trávíme už pak svátky spolu. Takhle to máme zařízené a moc hezky to funguje,” vysvětluje Petr.

Petr se snaží svou partnerku Markétu vždy něčím pod stromečkem překvapit. Dárky vybírá podle indicií, které od přítelkyně v průběhu roku dostává. „Nenápadně si vzájemně svoje přání sdělujeme při nákupech v obchodních domech. Když třeba Markétka drží v ruce nějakou dražší věc dlouho, tak mi dojde, že to asi bude na Vánoce,” směje se rocker a dále dodává: „Nebo jí to koupím rovnou. Ale Markétka není ze zlatokopek, co by koukala po drahých kabelkách. Takže co můžu, to jí rád pořídím.”

Na akci Dopisy Ježíškovi, která se konala už počtrnácté v pražském obchodním centru ve Štěrboholech, se Petr rozpovídal o svém aktuálním projektu, ve kterém má prsty také Bára Basiková. „Ano, chystám desku, která se budeme jmenovat Devět věcí, je to tříletá práce s producentem Jirkou Vidasovem. A jako hosta jsem si pozval právě Báru Basikovou a Václav Kopta nám naši společnou píseň otextoval. Je to taková profesionální práce všech, takže z toho mám velkou radost. Těším se, až deska vyjde, nebudu poprvé nikde na desce hostem, ale bude to moje deska a bude vycházet ze mě a bude to moje výpověď a vyjádření. Deska bude vycházet tak během půl roku. Nechceme to uspěchat, je za tím spousta práce, což si mnoho lidí neumí představit,” říká Petr Kutheil. ■