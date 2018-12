Oscarový herec se ukázal v Česku: Podívejte se, jak hvězda Pravidel Moštárny zářila na natáčení velkofilmu

Je to jen pár dnů, co se oscarový herec Michael Caine (uprostřed) rozloučil na hradě Křivoklát s kolegy i se štábem filmu Jan Žižka. Foto: Stanislav Honzík

Představitel Lorda Boreše se zhostil natáčení jako profík. V jeho průběhu rád vtipkoval a nešetřil ani chválou. „Myslím si, je to skvělý příběh. Navíc všude kolem ta úžasná atmosféra, moc jsem si to tady užil,” uvedl Caine.

Na place se herecká legenda potkala, kromě Bena Fostera, například i s Tilem Schweigerem či Sophií Lowe. Přímo fascinován však byl českým osazenstvem, napříč všemi profesemi, které k filmu patří. „Češi jsou skutečně milí. A vysocí! Už jenom tady na natáčení… režisér, moje asistentky, moji herečtí kolegové… Jak vy to děláte?“ pronesl s úsměvem herec, který má narušený dojem z výškového průměru Čechů díky režiséru Petru Jáklovi, který bez jednoho centimetru měří dva metry.

Caine se rozhodl po pětaosmdesátých narozeninách polevit ze svého pracovního nasazení. „Jsem velmi šťastný člověk, všechny moje sny se splnily. Je mi osmdesát pět let a já už nesním o velkých rolích, ale o tom, žít sny své rodiny a vnoučat,“ potvrdil před návratem do Londýna herec, který v minulosti získal Oscara za filmy Pravidla Moštárny a Hana a její sestry.

Režisér Petr Jákl vnímal spolupráci s tímto mimořádným mužem jako neuvěřitelný zážitek. „Nedokážu pořád pochopit, že mi Michael, jak mu všichni během natáčení říkali, nechtěl totiž, aby ho někdo oslovoval Sire, že mi dal tu šanci a šel do toho se mnou. Věřil mi natolik, že se mi svěřil jako režisérovi, čehož si neuvěřitelně vážím a je to pro mě obrovská pocta, jaká se nedá slovy vyjádřit,“ procítěně popsal Jákl čerstvou spolupráci s oscarovým hercem.

Natáčení, které začalo 17. září 2018, samozřejmě pokračuje dál. V nejbližších týdnech se bude štáb přesouvat na další české hrady a lokace po České republice. V prosinci by měl být film dotočen a po náročných postprodukčních pracích by měl přijít do kin v roce 2020. ■