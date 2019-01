Štědrý den ve společnosti nového chlapa? Bára Nesvadbová prozradila, jak bude trávit svátky

Bára Nesvadbová pokřtila svou novou knihu Momentky. Super.cz

„Máme jednoho rozvedeného kámoše, který se k nám nakvartýruje, aby chudák nebyl sám. Máme otevřený dům i pro sousedy a bude nás tentokrát velká parta,” uvedla vše na pravou míru Bára, která si dobu adventu vždy velmi užívá: „Hodně peču, zdobím, chodíme na procházky do lesa, kde krmíme zvířata, pouštíme kapry, házíme podkovou.”

Se známou spisovatelkou jsme se potkali na křtu její poslední knihy s názvem Momentky. „Jak už název napovídá, je ta knížka o zásadních chvílích v životě, o momentech, které si zapamatuješ, i když třeba nezvolíš jinou cestu a zůstaneš ve svých starých botách. Nejsou to povídky o každodnu, ale o okamžicích,” nastiňuje Bára.

Ve své poslední knížce Bára kupodivu nepíše o své dospívající dceři Bibianě. Ta je nyní raději v ústraní. „Když teď vycházely znovu pohádky, které se po ní jmenujou, tak se mě ptala, jestli by ta holčička nemohla mít jiné jméno,” smála se Bára, která se ale i přes zdánlivě komplikovaný věk dcery nepotýká s problémy spojenými s tzv. pubertou. „Nevím, jestli je to puberta. Je to nějaký vstup do dospělosti, s čímž se pojí revolta a nějaký nesoulad. To my nemáme. To, že je dospělá, vidím na první pohled,” říká Bára Nesvadbová. ■