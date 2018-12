Seriálová herečka (60) oblékla dvoudílné plavky: Takhle vypadá o 13 kil lehčí

Před nevlídným počasím Denise prchla se svým třetím manželem Lincolnem Townleyem do Karibiku. Pár si užíval sluneční paprsky na Barbadosu. Denise už se nemusí halit a ukázala dostatek kůže ve dvoudílných plavkách.

Šedesátiletá herečka byla dříve o 13 kilogramů těžší a k moři ji to příliš netáhlo. Teď už je ale v jiné situaci. Se svou postavou je konečně spokojená a inspiruje další ženy. Denise je tím nejlepším důkazem toho, že zhubnout se dá i v pokročilém věku.

5 yrs 6 mths ago, after replacing alcohol addiction with food, I joined @lighterlife & lost 2st 4lbs in 9 wks. I maintain to this day. pic.twitter.com/q01EiPCKi2