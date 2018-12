Zásnuby, svatba a dítě? Nikol Švanterová má na všechno času dost, i když s partnerem stráví další Vánoce u své rodiny

Nikol Švantnerová svatbu ani dítě neplánuje. Super.cz

Už rok a půl žije modelka Nikol Švantnerová (25) s fotbalistou Patrikem Drösslerem. A klape jim to. Ne ale natolik, aby Nikol toužila vztah posunout někam dál, vdávala se nebo si pořizovala děti. Tak uvidíme, jestli ji Patrik nepřekvapí žádostí o ruku, třeba když spolu opět stráví vánoční prázdniny u její rodiny a vyrazí společně, stejně jako loni, lyžovat na Slovensko.

Nikol už letos na lyžích byla, užívala si sjezdovky, o to byla zklamanější, když jsme se potkali ve Špindlerově Mlýně, kde s kolegyněmi předváděla novou kolekci na svahy. "Nečekala jsem, že tedy nebude skoro žádný sníh. Ještě že jsem si sebou nevzala ani snowboard," krčila rameny.

Sněhu se s dočkají s Patrikem aspoň na Slovensku, kam vyrážejí hned po Štědrém dnu. "Letos to vychází na skoro dva týdny, což je super," těší se modelka, která prý spolu s partnerem jezdí opatrně, aby se mu něco nestalo. Jako profesionální fotbalista si úraz nemůže dovolit. "Má to taky rád a já mám pocit, že si fotbalisti musí celý život něco odpírat a podřizovat se, ale dáváme na sebe pozor navzájem," vysvětlila.

S její rodinou se prý Patrik sžil hned. "Prošel i základní zkouškou mých slovenských příbuzných, což je popíjení borovičky. Přes rok sice nepije, ale ta naše je tak kvalitní, že mu ani ráno nebylo špatně," smála se, když chválila jeho výdrž.

Tu ale bude muset mít, i co se posunutí vztahu s krásnou modelkou týče. O svatbě ani dětech nechce totiž zatím Nikol ani slyšet. "Je to teď strašný boom a říkám úplně všem, že nechci být jako ostatní. Takže až moje vrstevnice porodí a všechny už budou vdané, tak si to nechám jako tu třešničku nakonec," uzavřela Nikol. ■