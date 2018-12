Tu nikdo nepřehlédne! Dcera Micka Jaggera vyrazila na akci s růžovou hřívou

Georgia May Jagger Profimedia.cz

Je dcerou modelky Jerry Hall (62) a rockera Micka Jaggera (75). I tak se ale Georgia May Jagger (26) snaží proslavit sama. A docela se jí to daří, na poli modelingu sklízí jeden úspěch za druhým a fanouškům se vryla do paměti především mezerou mezi zuby. Na předávání cen za módu The British Fashion Awards 2018 dokonce vyrazila s růžovou hlavou, a rozhodně ji nikdo nepřehlédl.