Roste jako z vody: Jitka Čvančarová se pochlubila rozkošným synem

Jitka Čvančarová je pyšnou maminkou malého Theodora. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Instagram J. Čvančarové

Sympatická herečka se svým roztomilým potomkem pochlubila na sociální síti. A je to vskutku rozkošný chlapeček! „Grand plie in 4th position,“ vtipkovala Čvančarová. „Jinak už se na délku skoro nevejdeme do kočárku, ano, mluvím v množném čísle,“ dělala si legraci sama ze sebe a z tradičního neduhu všech maminek sympatická herečka, která má doma ještě šestiletou dceru Elenku.

Ta si prý sourozence moc přála. „Elenka je milující ségra, pomáhá, co to jde. A hrozně ji to baví. Všechno dělá s radostí. Ať sáhne na cokoli, vše ji baví. Je to taková šťastná povaha,” řekla Super.cz nedávno Čvančarová. ■