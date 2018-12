Kvůli vážnému zranění se StarDance nemohl zúčastnit, ale soutěž sleduje: Václav Kopta má jasného favorita na vítězství

Václav Kopta Michaela Feuereislová

„Většinou to vidíme s manželkou ze záznamu. Mám to štěstí, že všechny, kteří v soutěži byli nebo ještě jsou, mohu považovat za přátele, protože za ty dva a půl měsíce jsme se skamarádili a řadu kolegů znám i z předchozích prací. Je pro mě tedy složité ukázat prstem… vítězství bych přál samozřejmě všem,“ začal diplomaticky Kopta.

Pak ale přece jen prozradil, kdo je jeho favoritem, v tomto případě tedy favoritkou. A shodne se s mnoha diváky.

„Mé srdéčko však nejvíce tluče pro kamarádku Pavlu Tomicovou. Já ji nesmírně obdivuju za to, co předvedla a předvádí,“ řekl Kopta. „S ní ta soutěž rozhodně glanc neztrácí, naopak! Ona svou elegancí a tím, jak ji to každý týden sluší a je statečná, tak právě tím dělá strašně moc pro dámy její generace a vrací jim sebevědomí. To je Pavlin úkol, který splnila od začátku, a já si jí za to nesmírně vážím,“ brání přítelkyni před komentáři některých fanoušků pořadu, které po vyhlášení finalistů zaplavily sociální sítě.

Diváci České televize o Koptu nepřijdou. Chystá vlastní talk show a 23. března bude moderovat vyhlášení filmových cen Český lev. ■