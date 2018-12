Ten ale vyrostl! Tereza Kostková se po delší době pochlubila svým synem

Tereza Kostková se synem Tondou Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ten čas ale letí! Ještě nedávno byl syn Terezy Kostkové (42) Toník (11) malý kluk, co se držel máminy sukně, a teď už je z něj pomalu puberťák. Herečka jej vzala po delší době do společnosti. Vyrazila s ním na křest nové knihy Hany Hindrákové Nezlomný, kterou Tereza pokřtila společně s Janem Přeučilem, Evou Hruškovou a Kateřinou Cajthamlovou.

„Já tu knížku samozřejmě četla a hodně mě zaujala. Víte, on ten příběh není až tak drsný, on je plný naděje, což mám ráda. A říkám, že jde o šťastný příběh, který dobře dopadne. Je hodně citlivý, lidský a určitě čtivý. Každý si tam najde něco, co ho zaujme, rozčílí i potěší. Proto si myslím, že jako sváteční četba se určitě hodit bude," míní Kostková.

Syna Toníka má herečka z předešlého manželství s divadelním režisérem Petrem Kracikem (60), s nímž se před třemi lety rozvedla. Teď už ale pár měsíců nosí snubní prsten, jenž jí na utajeném obřadu navlékl režisér Jakub Nvota (41). ■