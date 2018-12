Seriálová kráska se naložila do vany: V klipu se Solaříkovou zpívá o nástrahách menstruace

Patricie Solaříková, Ivana Korolová a Marika Šoposká natáčely klip. Foto: archiv FTV Prima

Celá píseň se nese v duchu osmdesátých let, taneční muziky a nadsázky. „Je to taneční elektropopová písnička o různých náladách ženy. Možná díky ní muži pochopí, že když jsme někdy protivné, tak za to vlastně nemůžeme. To hormony, příroda, cykly, které nemůžeme ovládat. Pod vší naší protivností nebo smutkem je pořád skrytá ta obrovská láska!“ odkrývá poselství songu Ivana Korolová, pro kterou text písně napsala kamarádka Marika Šoposká.

„Marika jednou zkusila na mou prosbu něco napsat, a tím začala naše spolupráce. Známe se 15 let, víme o sobě všechno. Odsvědčily jsme si navzájem svatby a řešíme spolu život a teď téma písniček.“

Ve videoklipu se objeví i manžel herečky Jiří, které je bubeník a bude Ivanu doprovázet i na koncertech. „Objeví se tam i můj Jirka, který hraje překvapivě mého manžela, a jeho brácha Ondra. Kluci jsou dvojčata, tak to působí, jako by tam hrál jeden,“ prozrazuje zpěvačka, která do klipu obsadila nejen Mariku Šoposkou, ale i herečku Patricii Solaříkovou (29).

A co to vlastně PMS znamená? „Spousta lidí se konečně dozví, co to vůbec PMS je, protože jsem až díky téhle písničce zjistila, kolik lidí to vlastně neví,“ překvapilo Korolovou.

Na videoklip se fanoušci Ivany Korolové můžou těšit už brzy. Jen se dodělají poslední úpravy, a co nevidět spatří světlo světa. ■