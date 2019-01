Trauma z dětství spojené s Vánocemi. Kloubková je ráda, že nic podobného její dceři nehrozí

Kristina Kloubková promluvila o svém trápení v dětství. Foto: Nadační fond Hanky Kynychové

„Mám velký trauma, protože mám narozeniny den před Vánoci. A nemyslím si, že je vhodné dárky dětem rozdělovat. Děti tím pak trpí. Já jsem trpěla tím, že se mnou 23.12. nikdo nechtěl slavit, dát mi dort. Teď už jsem velká a není to důležité, ale jako malá jsem to opravdu velmi těžce nesla,” zavzpomínala moderátorka nováckého zpravodajství a dále popsala, jaké dárky pro ni byly nejhorší. „Měla jsem to tak, že nejhorší dárky byly ty měkké a úplně jsem nenáviděla, když jsem dostala knížku, kalhotky nebo čokoládu. Je legrační, jak se mění hodnoty s věkem, protože teď jsou to pro mě nejlepší dárky, které můžu dostat.”

S dcerou Jasmínou si už ale vánoční svátky užívá a snaží se jí vytvořit pohádkovou atmosféru. „Jasmínka letos poprvé psala Ježíškovi. Její přání se během roku pořád mění a já pak mám nějaké dárky nakoupené ve skříni a musím ji usměrňovat. Když psala Ježíškovi, tak jsem jí říkala, pamatuješ si, co sis přála v létě. Vzpomněla si a přání napsala. Vlastně jsem ji přiměla napsat přání, která mám už splněná ve skříni,” smála se Kristina a dále dodala: "Ona je velmi skromná. Přeje si třeba encyklopedii a z toho mám radost.”

Kristina s dalšími osobnostmi přišla na akci Dopisy Ježíškovi podpořit ty, kteří neměli v životě tolik štěstí. Při té příležitosti zavzpomínala také na tradiční vánoční zvyky. „Zvyky bych moc ráda začala dodržovat. Zatím jsme doma pouze lili olovo na Nový rok. Večeři a slavnostní stůl samozřejmě dodržujeme, ale ráda bych krájela jablíčka a zařadila i další,” svěřila na závěr. ■