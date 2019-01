Teď už může na misi na Mars: Zorka Hejdová bude na svahu zářit jako vesmírná žena

Zorka Hejdová bude na svahu vypadat jako návštěva z kosmu Super.cz

Když jsme ji viděli v modelu na svah, okamžitě jsme si vzpomněli, že moderátorka Zora Hejdová (28) kdysi proklamovala, že podstoupí vesmírný výcvik, aby se mohla vypravit na misi na Mars. "To je asi pět let, a to si to ještě pamatujete?" divila se na openingu zimní sezóny ve Špindlerově Mlýně.