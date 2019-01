Úklid domu je pro ni vánočním obyčejem. Jana Adamcová musí navíc praktikovat české i slovenské zvyky

Jana Adamcová přišla podpořit akci Dopisy Ježiškovi, kterou podpořila Hanka Kynychová se svým nadačním fondem. Foto: Nadační fond Hanky Kynychové

„Letos jsem to trochu zanedbala. Nějaké dárky už mám, některé dokonce z léta, ale nemám to ještě úplně seřazené na hromádkách, abych věděla, jestli jsem někoho neošidila nebo jestli jsem to u někoho nepřehnala. To mě teprve čeká,” říká Jana, která přišla do pražského obchodního centra ve Šterboholech podpořit již čtrnáctý ročník akce Dopisy Ježíškovi.

Moderátorka si potrpí na to, aby se rodinná vila během svátků blyštila. Předvánoční úklid vnímá jako jeden z adventních obyčejů. „Dům budeme zdobit, ale nejprve mě čeká velký úklid – praní záclon, mytí oken a pečení cukroví. Ale přiznám se, že toho zase tolik nepeču. Mám kamarádku, která peče fantasticky, takže jsme si objednali, ale aby domov zavoněl, tak minimálně vanilkové rohlíčky budou,” říká Jana, která dodržuje i jiné tradice.

„Vzhledem k tomu, že máme česko-slovenské Vánoce, protože v Čechách žijí už i moji rodiče, tak to vždycky tak namixujeme. Mixujeme i tradiční jídla na štědrovečerní tabuli a to tak, že jídla ubíráme. Na Slovensku je totiž zvykem mít třeba osm chodů, a kdybychom to přidali k těm českým, tak bychom jedli štědrovečerní večeři ještě do Nového roku. Takže jsme to vloni začali redukovat a myslím, že jsme to zredukovali na nějakých pět jídel a možná, že letos půjdeme možná ještě o jedno jídlo dolů," dodala.

S množstvím dárků pod stromečkem to Adamcovi nepřehání. „My máme jednu výhodu a možná zároveň nevýhodu, protože svátky a narozeniny probíhají v zimě, takže já ty dárky rozděluji. Takže se snažím splnit téměř vše, zatím si nikdy nepřáli auto za tři sta tisíc, takže přání jsou reálná. Na druhou stranu je mi líto, že nemůžeme narozeniny a svátky slavit v létě venku a grilovat. Ale alespoň na splnění všech přání mají zimní narozeniny a svátky výhodu,” říká Jana Adamcová. ■