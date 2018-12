Jedna krásnější než druhá: Misska Hadašová s dcerami vypadají jako tři víly s dlouhou blond hřívou

Lucie Hadašová s dcerami vypadají jako zimní víly Super.cz

Každoročně si spolu s maminkou zahrají na modelky a zvlášť starší Denisku to začalo hodně bavit. Lucie Hadašová (32) nemohla chybět na zahájení sezóny ve Špindlerově Mlýně, kde spolu s dcerami Vanessou a Denisou vyzkoušela i nové trendy na svahy. V podání téhle rodinku vede růžová. Trojice s dlouhými blond hřívami vypadala jako zimní víly.

Aby měly holčičky tak pěkné vlásky, dá ale mamince zabrat víc než její vlastní účes. "Holky mají podstatně větší potřebu masek a kondicionérů než já. Denisa je bezkonkurenční v délce, to jí závidíme celá rodina. Vanesska je zase hodně kudrnatá, takže vyžaduje, abych jí vlásky žehlila, protože je chce mít rovné jako my a občas si z ní doma děláme legraci, že je jako ovce. Ale ve vlhku se jí stejně zase zkudrnatí," vyprávěla nám Lucka. "No a já o svoje vlasy málem přišla, protože mi je letos na jaře kadeřnice upálila," dodala.

Nabídek, aby spolu s holčičkami fotila fashion, dostává Lucka dost, ale většinu jich odmítá. "Necháváme si jen tuhle zimní módu, i když Denisa projevila přání být modelkou. Ale má teď docela náročnou školu a hodně kroužků, tak by to úplně nešlo časově skloubit," míní Hadašová.

Ta už se pomalu doma chystá na přípravu Vánoc, protože se u nich doma opět sejde celá početná rodina. "Původně jsme se měly střídat se švagrovou, ale Jarda rozhodl, že to bude zase u nás," přidělal jí práci manžel Jaroslav Bednář. "Sejde se nás opět minimálně patnáct, u stolu se budeme muset vystřídat a někdo možná vyfasuje i dětskou židličku," smála se Lucka. ■