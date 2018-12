Pomeje, který je hospitalizovaný s rakovinou, manželku ani dceru vidět nechce: Navštěvují ho rodiče a sestra

Andrea Pomeje nejen o zdravotním stavu svého manžela Jiřího Pomejeho Super.cz

Když křtila pánský časopis, pro nějž nafotila sexy snímky, povídali jsme si s Andreou Pomeje (30) i o tom, jak na tom je její stále ještě manžel Jiří Pomeje (53), kterého už podruhé dostihla rakovina. Andrea ho neviděla, on o to prý ani zájem neprojevil. A do nemocnice za ním nepustí ani jejich dceru Aničku. Dohodli se tak, aby malá neutrpěla psychickou újmu.

"Jak to asi můžu prožívat? Je to smutné a nezbývá nic jiného než doufat, že se z toho nějak vyhrabe, ale je to už jenom na něm. Jako to vlastně bylo vždycky. My se vždycky všichni okolo snažili něco dělat, ale je to jeho nějaká vnitřní cesta. Jenom doufám, že to dopadne dobře," řekla Super.cz Andrea.

V kontaktu s Jiřím není. "Komunikuju s jeho rodinou, s tatínkem, se sestrou, s maminkou minimálně, spíš kvůli Aničce. Snažíme se tam udržovat nějakou energii, aby se to líp snášelo. Nevím, co k tomu víc říct. S Jirkou v kontaktu nejsem, protože je bez mobilu, jinak se s ním spojit nejde, takže na něj jenom myslím," upřesnila.

A kdy se vůbec s tátou viděla naposledy dcera? "Víte, že už ani nevím? Teď možná působím zmateně, ale s Aničkou komunikoval, byli na prázdninách u babičky, viděli se ještě někdy v září nebo v říjnu a pak už to šlo z kopce. Byli aspoň v telefonickém kontaktu, ale teď to nejde," vysvětlila.

Není to proto, že by Jiřímu v nemocnici zabavili mobil, o ten přišel mnohem dřív. "Už před hospitalizací měl s telefonem problém, někde ho ztratil nebo rozbil. To je jedno. Každopádně bylo zbytečné něco dalšího řešit, aspoň má klid," míní Andrea.

Ta za manželem v nemocnici ještě nebyla, i když návštěvy má povolené. "Chodí za ním jen jeho rodina, já se to snažila nějakým způsobem s jeho rodinou řešit, ale nemyslím si, že bych mu momentálně přinesla nějakou pozitivní energii, bojím se, abych ho nerozrušila. A on není schopný říct, že mě chce vidět, takže to respektuju. A aby za ním šla Anička, to je nesmysl. Ona je malinká a pořád ji chráníme před psychickými újmami," uzavřela Andrea. ■