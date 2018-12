Andrea Pomeje křtila své sexy fotky v pánském magazínu: Čtyřky předvedla nejen v obřím dekoltu

Andrea Pomeje Super.cz

"Měla jsem na rozmyšlení delší čas, v tu chvíli jsem uvažovala hlavně o tom, zda se to hodí, když jsem máma. Ale je to přece jen kultovní časopis. A když jsem se rozhodla, že do toho půjdu, tak žádná diagnóza nebyla. Byla jsem bez Jirky půl roku a o té další nemoci se ví čtrnáct dní," vysvětlovala Andrea svoji motivaci a to, že o další Jiřího rakovině ještě neměl nikdo netušení.

"Jen ten křest takhle vyšel. Je to v blbou dobu, to uznávám. Úplně se necítím na to tady stát a křtít obálku, kde bych měla být veselá. Ale je to práce a tak to musím brát," dodala. Jistá si ovšem není ani v tom, zda jí nafocení sexy fotek pomůže v její profesi DJky.

"To je právě taky otázka. Nějakým způsobem jsem si budovala image DJky, že něco umím a není to jenom o vzhledu, ukazovat prsa a stavět to na kráse a ženskosti. Je to tenká hranice, ale na druhou stranu to asi spoustu nabídek přinese a doufám, že reakce budou kladné," uzavřela nejistě Andrea. A prý ani její současný partner Petr Plaček nebyl z jejího focení úplně na větvi. Tak snad potěší aspoň další pány, kteří se mohou snímky v aktuálním dvojčísle Playboye pokochat. ■