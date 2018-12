Hvězda Tváře má v posteli pořádnou inspiraci! Tuhle zatraceně sexy blondýnku a Českou Miss Earth

VOJTA D - Tady mě máš

Zpěvák Vojta Drahokoupil (23) natočil nový klip k singlu Tady mě máš, do kterého zapřáhl celou řadu svých kamarádů a přátel nejen ze show Tvoje tvář má známý hlas – Danu Morávkovou (47), Ondřeje Sokola (47), Patrika Děrgela (29) či Aleše Hámu (45).

"Písničku jsem napsal úplnou náhodou v ložnici, asi za patnáct minut. Inspirovala mě moje přítelkyně Kristýnka," prozradil Vojta, který už několik měsíců randí s Českou Miss Earth 2016 Kristýnou Kubíčkovou. "Chtěl jsem během Tváře dát něco do kupy a tohle ze mě tak spontánně vyšlo," říká mladý zpěvák.

A přestože písnička vznikala v ložnici s Kristýnou, která si v klipu zahrála s Vojtou hlavní roli, při obsazování myslel i na další ženu – herečku Danu Morávkovou! "Dana mi hrála maminku v jednou filmu, navíc spolupracuji s Petrem Maláskem, takže si troufám říci, že jsme dobří kamarádi,“ prozradil Vojta.

A do klipu nalákal i další hvězdy, které si nejen zahrály. Některé v klipu dokonce tančí! "Jsou to lidé, které mám rád a kteří mi chtěli pomoci. Docela jsem koukal, že do toho všichni šli. Ondřej dokonce ten den přilétal z Londýna a jel z letiště rovnou na natáčení," dodal zpěvák. ■