Drsná alergická reakce: Natálce Grossové během představení Fantoma opery otekla noha

Natálie Grossová Super.cz

Natálie Grossová (16) si užila roli anděla, kterého ztvárnila na mikulášské párty v GoJa Music Hall po představení Fantoma opery. Jediné, co jí trošku kazilo úsměv, byla bolest nohy. Natálka dostala alergickou reakci, zřejmě na jídlo, a otekla jí noha. "Jsem alergik, to bude asi ono," řekla Super.cz.

Proto v bílých andělských šatech běhala bosa. Do lodiček se nedostala. "Užívám si to moc, líbí se mi ty třpytky, je to úžasné," řekla Super.cz. I na pódiu to zvládla. "Na jevišti tu bolest necítíš, dá se to zvládnout," usmívala se.

Natálka od dětství bojovala s těžkým astmatem, musela brát kortikoidy. S postupem věku se to naštěstí lepší. "Musím zaklepat, astma mám v pubertě lepší, ale alergii ještě občas mám," uvedla.

Vzhledem k počasí byla ráda, že se vešla do kozaček. "Do těch se ještě vejdu, tak je to dobrý," smála se. ■