Moderátor Primy poprvé promluvil o rozchodu s matkou svého syna: Proč ho vlastně opustila?

Bylo to samozřejmě komplikovanější. Už před svým odchodem Andrea doma moc nebyla. Našla si práci v hotelu v Peci pod Sněžkou. "Je to už delší dobu a pracovně trávila hodně času tam. A je pravda, že i já jsem byl hodně pryč. Ale neřešili jsme ten vztah a pojmenování toho, jak to mezi námi je, a funguje nebo nefunguje. Až teď jsme to pojmenovali," stala se z odluky partnerů rozluka.

"Může za tím být cokoliv. Dá se najít milión důvodů, ale vždycky je to jenom subjektivní dojem jedné strany. Je to otázka chtění a tady se po čase to chtění nesešlo. Ale Séba mi úplně změnil život a o to je to těžší," připustil Vojnar.

Na tom, jak se bude vídat se synem, na kterého je velmi vázaný, s expartnerkou konkrétně domluvení nejsou. "Je to hrozné, když si mám půjčovat svoje dítě. Já s ním chci být a vychovávat ho. Teď jsem ho měl doma, ale nevím, jak přesně to bude dál. Komunikujeme spolu hlavně kvůli Sébovi, ale super to není," dodal.

"Je to hodně čerstvé, až čas ukáže, jak to mezi námi bude," pokračoval. Že by se dali s Andreou znovu dohromady, v tuto chvíli spíš vylučuje. "Nevím, na mně to úplně není. Vždycky je to na obou stranách a já se teď cítím trochu zraněný. Fakt nevím," uzavřel. ■