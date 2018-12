Už je mu měsíc: Monika Absolonová se pochlubila roztomilou fotkou svého syna i vánočním stromečkem

Malý Matouš už má měsíc. Foto: Super.cz/Instagram M. Absolonové

„Pan Matouš Horna, dnes je mu měsíc. Ať jsi stále tak úžasný a zdravý prdolíne náš,“ rozplývala se pyšná maminka, která má doma ještě syna Tadeáše (3).

Monika už stihla ozdobit i vánoční stromeček a na nejkrásnější svátky roku už je řádně natěšená. „A je to! Zmizel dopis od Ježíška a objevil se stromeček ozdobenej. To bude Táďa koukat! a Matouškovi to bude fuk,“ smála se Absolonová, jež na Vánoce jistě upeče své tradiční a velmi žádaná vánočky. ■