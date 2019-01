První česká supermodelka přemýšlí o plastice: Vypadá prý starší než vlastní matka a jako babička svých vrstevnic

Pořízková by chtěla umět zestárnout, ale prý je na to příliš marnivá. Super.cz

Postavu a vitalitu jí můžou závidět o dvě generace mladší modelky. Pavlína Pořízková (53) ale pociťuje, že do její tváře a krku už se zakousl zub času. První česká supermodelka tak uvažuje o plastice, aby prý nevypadala starší než její vlastní maminka.

„Je to nový svět. Mám padesát tři let a jsem asi jediná ve svém věku, která dosud nepodstoupila žádný zákrok. Vypadám podstatně starší než modelky v mém věku. Cítím, že začínám vypadat jako jejich babička,” svěřila se Super.cz otevřeně Pavlína.

Pořízková není ten typ ženy, která by zásahy plastické chirurgie z principu odmítala, na druhou stranu ale k těmto změnám přistupuje s pokorou. „Líbí se mi, že stále můžu bez omezení používat obličej a lidé vidí, jak se cítím,” říká modelka, spisovatelka a herečka a dále uvádí: „Chtěla bych mít sílu zestárnout jako normální člověk, ale jsem na to asi moc marnivá.”

Během našeho rozhovoru bylo cítit, že tuto otázku v sobě Pavlína ještě nemá vyřešenou. „Nechci být jediná pětapadesátiletá žena, když skoro nikdo neví, jak žena v tomto věku vypadá. Neříkám, že to nikdy neudělám, to by byla lež. Zatím jsem ale taková nejistá,” uvádí Pavlína Pořízková, která bude své okolí vždy okouzlovat, ať už s plastikou, nebo bez ní. ■