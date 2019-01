Boduje v konkurenci nejžádanějších modelek planety. Půvab krásné Češky mohl na přehlídce Chanel ocenit i slavný zpěvák

Jana Tvrdíková a Pharrell Williams Foto: Elite Prague/Super.cz

Podobné pracovní příležitosti mladičkou modelku posouvají v kariéře mílovými kroky a není třeba mluvit o úžasných životních zážitcích. Vítězka světového finále soutěže Elite Model Look se na minulé přehlídce v pařížském Grand Palais potkala na akci se slavnou kolegyní Gigi Hadid (23). Nedávno se na show pořádané v Metropolitním muzeu v New Yorku mohla pro změnu pozdravit s Pharrellem Williamsem. Zpěvák patří mezi oblíbence Karla Lagerfelda a je mnohaletým ambasadorem značky.

„Pharrella Williamse mám velice ráda, poprvé jsem ho viděla naživo v Bangkoku, kde zpíval. Teď v New Yorku se předvedl s námi na mole, při čekání vzadu v backstage těsně před přehlídkou jsem využila příležitost vyfotit se s ním. Neměl problém si se mnou udělat fotku, je to velice milý člověk. Doufám, že si přehlídku užil stejně jako my všichni,” podělila se o svůj zážitek Jana.

Modelka má podle odborníků z oboru před sebou slibnou kariéru. Za jejím úspěchem stojí také její profesionální přístup. „Na naši světovou vítězku Elite Model Look jsme velmi hrdí. Je charismatická, inteligentní a profesionálka s výbornou komunikací,” uvedl s hrdostí v hlase její objevitel a ředitel domovské agentury Elite Prague Sáša Jány. ■