Romantický milovník není jen ve Fantomovi opery: Muzikálový krasavec se bude ženit. Víme, jak požádal svoji lásku o ruku

Michal Bragagnolo Super.cz

Pohledného tenora Michala Bragagnola známe hlavně díky muzikálovým produkcím Ples upírů a Fantom opery, kde hraje a hrál role romantických milovníků. Aktuálně jej můžeme vídat jako Fantomova soupeře v lásce, šlechtice Raoula zamilovaného do krásné zpěvačky Christine.

Romantik ale není jen na prknech, která znamenají svět, ale také ve skutečnosti. Michal totiž už přes tři roky chodí s půvabnou zpěvačkou Denisou, s níž se ostatně i na jevišti GoJa Music Hall potkává. A nedávno ji požádal o ruku.

O tom, jak to proběhlo, jsme si povídali po jednom z posledních představení Fantoma opery v letošním roce, v tom příštím budeme moci Michala jako Raoula vídat do poloviny června. Pak jej na jevišti vystřídá nový muzikálový kus, v němž, jak doufá, opět dostane příležitost.

No ale už k jeho skutečnému vztahu, nejen k těm muzikálovým. "16. července budeme mít svatbu. Datum je tedy jasné, místo ale ještě vybíráme," prozradil. Svoji milou požádal o ruku na dovolené v Itálii.

"Bylo to na obřím kole. Říkal jsem: 'Takhle to, lásko, bude. Pořád nahoru a dolů. Tak se na to připrav!' A stejně řekla Ano," vyprávěl nám s úsměvem. Prstýnek prý vybíral intuitivně a nebyl drahý.

"Jak říkáte, že by měl stát tři měsíčně platy, tak to bych musel být hodně chudý. Ale spíš si to nechávám na ty snubní prstýnky, a hlavně pak na svatební cestu. Rádi bychom jeli na Bali," uzavřel. ■