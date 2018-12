Roky na ledě Šlégrovi zničily záda: Manžel nejvnadnější Miss historie nemůže ani na lyže, pád by pro něj byl fatální

Lucie Šlégrová musí lyžovat bez manžela. Super.cz

"Já jako dítě vůbec nelyžovala, párkrát jsem na lyžích stála někdy ve dvaceti, a až díky dětem jsem k tomu loni dospěla. Zrovna tady ve Špindlerově Mlýně jsme s oběma kluky vyjeli na svah," prozradila na skiopeningu Špindlu Lucka, která objednala sobě i dětem instruktora. Teď už prý brázdí svahy bez problémů.

"Strašně mě to baví, ale trápí mě to, že manžel s námi ze zdravotních důvodů lyžovat nemůže. Má záda sportem hodně poničená a každý pád by pro něj mohl mít fatální následky. Co se týče pohybových aktivit, je opravdu hodně omezený. Jediné, co můžeme v zimě dělat společně, jsou procházky. A když jsme na lyžích, tak na nás čeká pod svahem a tuhle zábavu si musí nechat ujít," dodala Lucie. ■