Nechutné natáčení: Sandra Nováková před kamerou trpěla při pohledu na kroutící se červy

Sandra na tohle natáčení nebude ráda vzpomínat.

Sama Sandra celé natáčení prožívala velmi těžce. Zrovna tahle scéna si jí tak prý točila nejhůř z celého seriálu. „Asi právě ti červi, ty nemám ráda. Jak se to kroutí, to je příšerné. Jsou lidi, kteří tady na natáčení mají problém, když se například jen mluví o zvracení. To mi problém nedělá, ani krev mi nevadí,“ prozradila herečka, která se dostane před kamerou do nejrůznějších situací.

„Protože Saša je taková hysterická, tak je to pro tu postavu zábavné. Ona je suverénní v tom svém projevu. S nikým se vlastně nepáře, ale když se dostane do situace, kde jsou zvratky nebo červi, tak se projevuje jako fiflena a začne být trochu hysterická. Přijde jí to nechutný,“ sdělila Sandra, která to měla podobně.

Celý proces maskování trval téměř hodinu. „Na nohu jsme aplikovali umělý hnis – to je běžné maskérské líčidlo. Líčili jsme pacientovi tkáň tak, že hnije. Červy jsme nalepili lepidlem, aby neutekli. Jednalo se o živé moučné červy, kteří se dávají například jako potrava leguánům,“ sdělil nám šéfmaskér seriálu Modrý kód Vilém Persy. ■