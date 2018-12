Zapomeňte na Majka Spirita! Tahle slovenská raperská hvězda ho nahradila

Tohoto rapera uvidíte v Hlasu! Profimedia.cz

Raper z Petržalky Kali je obrovskou hvězdou na slovenské scéně. Jeho klipy nemají pod deset miliónů zhlédnutí. Není to sice takový fešák jako Majk Spirit, ale momentální slávou ho strčí do kapsy.

Kali doplní porotce, které Nova už oznámila, a to zpěváky Vojtu Dyka a Janu Kirschner. A jeden český zástupce ještě samozřejmě musí přijít. A je to také jediný, který se do poroty Hlasu vrací. Rockovou scénu bude opět zastupovat hvězda Kabátu Pepa Vojtek. ■