Ani Krakonoš se bez Andrey Verešové neobejde: Takhle krásná modelka otevírala zimní sezónu ve Špindlu bez sněhu

Opening zimní sezóny ve Špindlerově Mlýně se musel letos obejít bez sněhu, jezdila jen jedna sjezdovka. Ale bez modelky Andrey Verešové (38), která je už roky tváří českého Aspenu, by se ani Krakonoš neobešel. A rád si počkal, až se hodí do gala.

"Lyže jsem zatím bohužel nevytáhla, počasí nám moc nepřeje a poručit živlům se nedá. To by musela přijít Perinbaba," smála se Andrea, která má právě tuhle pohádku Juraje Jakubiska nejraději, a v jejím pokračování, které se právě natáčí, si zahraje roli kněžny. "Byla to pro mě čest a krásná zkušenost," svěřila Verešová s tím, že nejkrásnější natáčení pro ni bylo na zámku v Průhonicích a na Štiříně, ale točilo se i na Slovensku.

Tam ostatně stráví Andrea s rodinou po letech i vánoční prázdniny. "Letos s dětmi pojedeme do Jasné v Nízkých Tatrách. Dlouho jsem neviděla rodinu, tak bych s nimi chtěla pobýt," vysvětlila Verešová, která pochází ze Žiliny, odkud už je to do Tater kousek. "Ale všechny další víkendy po zbytek sezóny už budeme jezdit zase do Špindlu, tak věřím, že tady taky nasněží a užijeme si to," uzavřela. ■