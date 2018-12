Neodolala nabídce: Spolu s Vojtou Dykem bude zpěváky pérovat i tahle krásná Slovenka

Jana Kirschner Foto: TV Nova

Nova postupně odhaluje kouče pro připravovanou show The Voice Česko Slovensko. Po Vojtovi Dykovi (33) nyní přišla na řadu jeho slovenská kolegyně, zpěvačka a skladatelka Jana Kirschner (39). Stejně jako Vojta bude mít za úkol vybrat si do svého týmu nejlepší zpěvačku nebo zpěváka a pokusit se ho dovést k vítězství a výhře v hodnotě dvou milionů korun.

„Několik let jsem úspěšně odolávala nabídkám zasednout do křesla kouče a měla jsem pocit, že na to nebyla ta správná chvíle. Tentokrát jsem cítila, že chci novou výzvu, něco, co jsem ještě nezkusila. A tak když přišla opět tato nabídka, bylo celkem přirozené říci ano,“ řekla Kirschner. Součástí týmu talentové show se stane poprvé. „Jdeme do toho s odhodláním dělat víc než jen televizní zábavu,“ dodala.

Kouči, kteří budou čtyři, hrají v show zásadní úlohu. Nebudou pouze hodnotit, ale aktivně se zapojí. Stanou se trenéry, mentory, rádci.

The Voice patří k celosvětově nejúspěšnějším licencovaným formátům. Vzniklo už 67 lokálních verzí, které se vysílají ve více než 180 zemích po celém. U nás show diváci uvidí na Nově, na Slovensku pak na Markíze. ■