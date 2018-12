Máte problémy s klouby? Přečtěte si 2 rychlé tipy pro zdravé a bezbolestné klouby!

Bolest kloubů je nepříjemná. Bohužel ji zažívá každý z nás bez ohledu na to, jestli vám je dvacet nebo šedesát. Podle statistik trpí v Česku artrózou (bolestivé onemocnění kloubů) asi pětina obyvatelstva. U lidí nad sedmdesát let je to až devadesát procent. Už dávno bolest kloubů netrápí jen starší lidi. Není problém narazit na mladé lidi s bolestmi kolen nebo ramen. Ať už je to kvůli špatnému provedení cviků v posilovně, nebo namáháním při jiném druhu sportu, bolest kloubů zastihne snad každého z nás. V dnešním článku si uvedeme 2 zaručené a rychlé tipy, jak ochránit vaše klouby a celé pohybové ústrojí a tím předejít nepříjemným zraněním a bolestem.

1. Vývar z kostí Jeden z nejlepších zdrojů přírodního kolagenu. Tato bílkovina je základní stavební hmotou všech pojivových tkání a tvoří až 30 % všech proteinů v těle. Když naše tělo stárne, klouby se začínají opotřebovávat a stávají se méně pružnými. Při vaření kostí se zvířecí kolagen uvolňuje do vývaru a stává se tak lehce vstřebatelným pro lidské tělo a obnovení chrupavky. Jedna z nejcennějších částí vývaru je želatina. Ta plní funkci měkké výstelky mezi kostmi a zlepšuje tak jejich „klouzavost" bez zbytečného tření. Želatina poskytuje stavební blok pro vytvoření a udržení silných kostí, pomáhá odstranit negativní vlivy stárnutí kloubů a podporuje zdravou hustotu kostí. Ještě kvalitnější formu kolagenu můžete najít ve formě kolagenních peptidů. Jedná se o nejlépe vstřebatelnou formu kolagenu a můžete jí najít v kvalitních doplňcích stravy.

2. Účinné doplňky stravy na klouby Nejrychlejší řešení. Je nám ale jasné, co Vás napadlo jako první. „Opravdu dokáží doplňky stravy ulevit od bolesti kloubů a posloužit jako prevence proti jejich opotřebování a zranění?" Ano dokáží, ale je důležité vybrat ty správné. K tomu, aby byl přírodní doplněk stravy účinný a nejen placebo, musí obsahovat dostatek účinných látek ve správném množství. Patří mezi ně látky jako glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, kolagenní peptidy, MSM, a další vitamíny.