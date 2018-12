Opět dráždí svým dokonalým poprsím: Eva Decastelo ukázala nahé snímky z postele!

Eva se nechala fotit v posteli nahá. Foto: Super.cz/instagram E.Decastelo

Není snad týden, kdy by Eva Decastelo (40) nevytáhla z archivu provokativní fotku svého těla. Jeden by si myslel, že poté, co nafotila titulní stranu pro prestižní pánský časopis, si dá moderátorka na chvíli pokoj. To by ale nebyla Eva, aby své fanoušky na sociální síti opět nepotěšila sexy snímkem.