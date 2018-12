Ilustrační foto Profimedia.cz

Člověk by se bez rozmyslu neměl hnát do manželství. V případě energického ženicha na videu je to myšleno doslova. Ten se rozběhl k domu, a i s nevěstou v náručí zakopl tak, že to nešlo vybalancovat. Oba si pořádně natloukli. Tak snad to nijak nepředznamenalo další vývoj jejich manželství.