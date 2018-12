Dcera Petry Černocké přiznala, že bojovala s bulimií! Před Vánoci nasadila zase dietu

Bára Vaculíková je dcerou Petry Černocké Super.cz

"Všichni drží diety na jaře, já začínám na podzim. Před Vánocema jsem ve stavu, že se většinou cítím dobře, protože vím, že přichází náročné období. Snažím se si Vánoce užít, nekontroluju se," řekla Super.cz Bára.

"S bulimií je to tak, že člověk musí naučit mít pořád rád. Dokud jím tak, že sama sebe můžu mít ráda, je to v pohodě. Nepřejídat se, nepřehánět to, všeho s mírou," vysvětluje.

Ví, že jde o nemoc, která se může kdykoli vrátit. Věří, že jí se to už ale nestane. "Ten program vnímám, že v hlavě zůstává. Ráda vařím a mám vyzkoušeno, že když vařím, nemám pak na to tolik chuť. A to je základ úspěchu," usmívá se.

"Dvě tři kila mě nerozhodí. Ale myslím si, že to mám docela dobře zpracovaný. Ta nemoc je o psychice a tam mi to výrazně lépe drží, dobře se znám. Mám super zázemí, skvělý dítě a to je něco, co se má zaklepat. To mě drží. Dokud to bude doma fungovat, tak jsem v bezpečí," uzavřela na vánoční párty známého bistra. ■