Dvacet let nemohla Koukalová slavit Vánoce doma. Letos si je bude s manželem konečně užívat dokonce v novém domě

Koukalová prožije po mnoha letech české Vánoce. Super.cz

„Po dvaceti letech to jsou moje první Vánoce doma. Je to něco neskutečného a těším se asi tak, jako když jsem seděla ve školní lavici,” říká profesionální sportovkyně, která byla nucena v minulosti trávit svátky až na pár dní vždy mimo domov. „Abychom se vyvarovali nemocí a následné absence na trénincích, tak jsme odcestovali od rodin. Většinou jsme jeli do Rakouska.”

Gábinu s manželem Petrem Koukalem čeká ještě jedna novinka. Svátky oslaví ve svém novém domě. „Čerstvě jsme se přestěhovali. Další dva týdny budeme v domě trávit hodně času a připravovat se. Všechny podstatné věci tam máme. Jsou to jen detaily,” říká sportovkyně, která hodlá už za deset dní zdobit stromek.

Známá sportovkyně má štěstí, že aspoň s předstihem nakoupila téměř všechny dárky. Může se tak věnovat ještě zařizování nového domu. „Měla jsem letos víc času, a tak jsem měla šanci je nakupovat od léta. Mám je už i zabalené,” říká Koukalová, která to s nákupy zase tolik nepřeháněla. „Měli jsme hodně výdajů s domem, tak nepředpokládám, že bychom to s dárky přeháněli, a že bychom si darovali něco hodnotného,” říká při výběru šperků v klenotnictví, jehož je tváří.

Koukalová bude letos poprvé také péct cukroví. „Letos budu péct cukroví. Už mám připravených spoustu receptů. Doufám, že cukroví nesním dřív, než se upeče. V minulých letech jsem cukroví příliš jíst nemohla, musela jsem si držet váhu, ale letos si ho určitě ráda dopřeju,” říká s nadšením Gabriela Koukalová. ■