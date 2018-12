Tenhle český fešák se probojoval mezi 20 nejkrásnějších mužů světa: Co na něj říkáte?

Jakub Kochta se v Polsku na Mr. Supranational dostal do TOP 20. Foto: instagram J. Kochty

Kuba se ale v konkurenci z více než stovky zemí dostal do TOP 20, což je slušný úspěch. "Plno lidí z modelingu mi říkalo hned po skončení, že byli v šoku, podle nich jsem měl být minimálně v TOP 10. Ale pro mě je to umístění výzvou k tomu, abych na sobě víc pracoval. Být zdrcený z toho, že jsem se nedostal tak daleko, jak jsem chtěl, anebo mě viděli ostatní? To teda ne. Ba naopak bych jim chtěl ukázat, že udělali chybu," řekl Super.cz Jakub.

Jana se mezi užší výběr TOP 25 dívek nedostala. "Moc mě to mrzí, upřímně jsem si na to věřila a silnou podporu jsem cítila i mezi lidmi, kteří nás na finále připravovali. Bohužel to nevyšlo. Dala jsem do toho všechno, reprezentovala jsem, jak nejlépe jsem uměla," říká Šišková.

Mužským vítězem se stal fešák z Indie, Miss Supranational 2018 je kráska z Portorika. "Jsem za ni moc ráda. Byla to moc fajn holka, přirozená, " uzavřela. ■