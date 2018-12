Lálová a Svoboda jsou pokušitelé osudu: Romantické jiskření neuniklo ani Zdeňku Chlopčíkovi

Veronika Lálová a David Svoboda Video: Česká televize

Včerejší semifinálové kolo přineslo tři tance v podání Veroniky a Davida. Jive, slowfox a pase doble. Zejména prostředním z nich u fanoušků zabodovali. David jako zbloudilý turista, jenž chce vidět Empire State Building, Veronika jako Newyorčanka, která mu ukáže jiné krásy města. „Zakoukal jsem se jinam a k Empire State Building jsem nedošel, ale procházka to byla hezká,“ usmíval se.

Zdeněk Chlopčík v následném hodnocení ocenil Svobodovu fyzickou zdatnost, která mu složité taneční nášlapy u slowfoxu usnadnila, a neodpustil si malé poškádlení páru: „Vy hrozně pokoušíte osud, protože ten závěr za novinami, o tom se bude povídat,“ usmíval se Chlopčík. Na videu se můžete podívat, nač poukazoval.

Marek Eben včera zase na konto Svobody žertoval, že když jej viděl v zákulisí bez košile, užasl a ocenil, že toho David nezneužívá a v žádné choreografii se bez ní ještě neobjevil. To by prý postupoval automaticky. A směrem k fanouškům a porotě pak dodal, že kdyby se David dostal do finále, možná by uměl zařídit, aby se tak před kamerami ukázal... Tak uvidíme, co si pánové na příště připraví. ■