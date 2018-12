Na obrovskou radost Pavly Tomicové padl stín: Fanoušci StarDance jsou nemilosrdní

Pavla Tomicová a Marek Dědík jsou ve finále StarDance. Jejich prvním semifinálovým tancem byla samba. Video: Česká televize

Jak spousta diváků StarDance, tak i například sázkaři nepochybovali o tom, že se herečka Pavla Tomicová (56) pod vedením tanečníka a choreografa Marka Dědíka (35) dostane do finále. A stalo se. Její postup ale není všem po chuti. Někteří lidé se pozastavují nad tím, proč postoupila soutěžící, která podává nejslabší výkony.

Odpověď hledejme v charakteristice pořadu, který je uváděn jako taneční show. A ačkoli se páry samozřejmě snaží podat co nejlepší taneční výkony, jen o správné kroky zdaleka nejde.

Na Tomicové její fandové od začátku oceňují hlavně houževnatost a energii, se kterými se na parket vrhá. A přestože sama moc dobře zná své limity, fyzické i zdravotní, se všemi nástrahami tanců se statečně a s humorem pere.

Ostatně i porota od začátku říká, že přestože technicky jsou výkony Tomicové slabší, její projev ji velmi baví a těší. A to je to, co platí na hereččinu fanouškovskou základnu.

Všem se, logicky, zalíbit nemůže. Krátce po svém postupu se tak Pavla mohla na sociálních sítích dočíst také komentáře typu, že i díky ní jde místo o kultivovaný pořad o estrádu, že je od začátku nejhorší a že ve finále nemá co dělat. Co si myslíte vy? ■