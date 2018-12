Andělsky krásná Verešová rozdávala dárky opuštěným dětem. Nezapomíná ani na vlastní, kterým dopřeje bílé Vánoce

Na Mikuláše byla v dětském domově za anděla bez křídel. Foto: Mall.cz (3x)

„Snažíme se zde být „andílci“ vždycky. Chceme těm dětičkám dělat radost, co nejvíce to jde. Minulý rok měla tato akce velký úspěch, a proto i tento rok jsme od dětí dopředu posbírali jejich přání a snažíme se je splnit. Holčičky si přály nejvíce kosmetiku, kluci elektroniku a ti nejmenší hračky. Takže taková klasika,“ komentuje jménem svého nadačního fondu Andrea Verešová návštěvu dětského domova v Plzni, kde předávala dárky.

O tom, že Verešová je rodinný typ, svědčí kromě více jak desetiletého pevného vztahu s manželem Danielem Volopichem i fakt, že každé Vánoce chce trávit doma s rodinou, a to tradičně.

„Jsem celkem konzervativní, když se mi něco zalíbí, tak to nechci měnit. Každý rok se k nám sjede celá rodina, máme kapra, zelňačku a rybí polévku, a prostě jsme pohromadě a jsem na to pyšná. Nechci na tom nic měnit. I když minulý rok jsem prvně změnila výzdobu a z klasické červeno-zlaté barvy jsem zkusila ozdobit domov i stromeček čistě bílou s peříčky a bylo to moc hezké. Tak to možná ještě zopakuji i tento rok,“ komentuje modelka.

„Máme rádi tradice, a tak Vánoce trávíme doma. Jinde si to neumím ani představit. Ale hory opravdu milujeme a na každou zimní sezónu se těšíme,“ pokračuje Verešová, která má už upečené čtyři druhy cukroví.

„Letos jsem poprvé zkusila i cukroví z celozrnné a bezlepkové mouky a agáve. Byla to výzva, protože to bylo celkem náročné, ale výsledek stál za to, byla jsem mile překvapena. Je to výborné a ještě k tomu zdravé,“ komentuje Andrejka, která hned po Vánocích vyrazí s celou rodinou na hory do Tater, kde zůstanou i přes Silvestra a budou si užívat pořádné sněhové nadílky. ■