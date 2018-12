Bára Kodetová se pochlubila dcerami. Hlavně tátu holky nezapřou

Bára Kodetová s dcerami Violetou (vlevo) a Sophií Herminapress

Kodetová s dcerami dorazila na čtvrteční premiéru Malého prince do divadla Studio DVA. Téma zpracovali skladatel a hudebník Kryštof Marek a režisér Šimon Caban a do ústřední a jediné role obsadili Jana Cinu. Z jeho výkonu byla Kodetová tak dojatá, že pak za Honzou přišla i do šatny, aby mu pogratulovala.

Dramatizaci jednoho z nejznámějších děl světové literatury z pera Antoina de Saint-Exupéryho si nenechal ujít ani zakladatel Studia DVA, dramatik, režisér a autor bestsellerů Patrik Hartl s rodinou, herečka Eliška Balzerová s manželem, nechyběl Cinův partner Petr Vančura nebo Honzovy kamarádky a kolegyně Hana Vagnerová a Zuzana Stavná. ■