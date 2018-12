Darujte to nejlepší

Zcela nezadržitelně se blíží konec roku a s tím i doba dárků. Darujte to nejlepší, darujte pohodlí, komfort, darujte zdraví – darujte boxerky Moira. Kdybychom byli všichni stejní, vyráběla by Moira jeden druh, ale protože jsme každý jiný, s rozdílnými pocity a potřebami, možnost výběru je veliká. Boxerky Moira řeší tyto problémy zcela nekompromisně, váček je pletařsky tvarován, je dostatečně pevný a zcela stabilizuje tuto část těla v potřebné poloze. Všechny varianty boxerek jsou ideální pro jízdu autem a cestování obecně, pro běžné denní nošení a pro všechny druhy sportů. Darujte to nejlepší.

Boxerky pro zdraví a pohodlí Sedavé zaměstnání, dlouhé cesty dopravními prostředky a některé druhy sportů, zejména při změnách venkovních teplot, mají za následek záněty močových cest a nemoci prostaty. Boxerky Moira nejsou zdravotní pomůckou, která dokáže zcela zabránit zmíněným problémům. Dokážou však snížit rozdíly nepříznivých teplot. Více nyní na Moira.cz

Boxerky pro náročné Zdánlivě hutná pletenina váčku je tvořena plyšovou smyčkou, která dokáže udržet celý prostor v optimální teplotě. Současně má i významnou hygienickou funkci, kdy dokáže případnou vlhkost zadržet v konstrukci pleteniny, aniž by studila. Nepřehřívá se! Umí však vytvořit mikroklima, které eliminuje rozdíly teplot. Více nyní na Moira.cz

Komfort pro letní dny Velkou roli při tvorbě tohoto typu spodního prádla hraje volba materiálu a konstrukce pleteniny. Vlákno Moira v kombinaci s elastanem, nebo polyesterem zaručují měkkou elasticitu a přiléhavost. Zcela eliminují zvýšenou potivost prostředí, nedochází tak k „lepivosti pokožky“. Více nyní na Moira.cz

Vlna pro ženy Kombinace vláken Moira a nejjemnější Merino vlny 16,5 mikronu je použita i na spodní kalhotky pro ženy. Prodloužený střih nohaviček oceníte v právě přicházející zimě. Více nyní na Moira.cz