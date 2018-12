Tohle je prý finálová trojice StarDance! Co říkáte na výběr?

Jiří Dvořák je dle sázkařů, a mnohé divačky budou jistě souhlasit, favoritem na vítěze StarDance. Michaela Feuereislová

Devátá řada StarDance míří do finále, což k tipům na vítěze a odpadlíky ponouká nejen fanoušky televizní zábavy, ale i sázkaře. V soutěži zůstávají Jiří Dvořák s Lenkou Norou Návorkovou, Marek Dědík s Pavlou Tomicovou, Michal Necpál s Veronikou Arichtevou a David Svoboda s Veronikou Lálovou.

O složení finálové trojice se rozhodne v sobotu večer, už nyní se ozývají tipy.

„Pavla Tomicová se evidentně nezastaví před ničím. Její nasazení je v kontextu finálního „produktu“ obdivuhodné. V minulém kole, jak by řekla Gabriela Koukalová, sice hodila tygra (Tomicová během prvního tance upadla - pozn.), i s tím se ale dokázala vypořádat a porota a hlavně diváci ji opět podrželi. Svoboda je tanečně o několik úrovní dál, nicméně co do komediálnosti se s hvězdami nejsledovanějších českých seriálů srovnávat nemůže, což pro něj bude finální handicap,“ říká expert Fortuny Roman Kovařík s tím, že právě Svoboda skončí před branami finále.

Již několikrát se ale ukázalo, jak je divácké hlasování nevyzpytatelné, a jak těžko se tak cokoli odhaduje. Soutěžící si tak nemohou být jisti opravdu ničím. O to napínavější budou příští kola. ■