Láska na první pohled? Ani nápad! Lucie Šafářová poprvé promluvila o Tomáši Plekancovi

Lucie Šafářová nechyběla na prvním zápase Tomáše Plekance za Kometu Brno. Slavili ale sparťané. Profimedia.cz

A nad slovy tenistky se nelze než pousmát, moderátorovi totiž o prvním setkání s Plekancem, které proběhlo právě na stadionu Komety, řekla, že na ni působil nepříjemně. Proč?

„Hrozně se soustředil na zápas. Říkala jsem si, že je takový nepříjemný!“ smála se Lucie v rozhovoru pro O2 TV Sport s tím, že to bylo poprvé, co viděla Plekance naživo hrát. To dnes nechybí na žádném jeho zápase. Pravda, za brněnský klub a kladenské Rytíře jich ještě moc odehrát nestihl. Teprve koncem listopadu oznámil, za koho bude hrát.

Na tiskové konferenci, která proběhla v Kladně, dokonce mezi řečí zažertoval o svém rozvodu, když se ho jeden z novinářů zeptal, zda už si stihl nastudovat zápasy svých soupeřů v extralize a první lize. „Měl jsem o tom dobrý přehled, minulou i předminulou sezonu jsem dost sledoval, ale letos jsem byl spíš ponořený v knížkách kanadského rodinného práva,“ pobavil žurnalisty. ■