Vážně nemocný Václav Postránecký: Místo hraní odpočívá doma a čeká na ortel lékařů

Herec bojuje s vážnou nemocí. Foto: archiv FTV Prima

„Nejsem v nemocnici, jsem doma a rodina kolem. To je důležité. Je o mne postaráno po všech stránkách a ze všech stran. Mám se celkem dobře,“ svěřil se Postránecký Blesku s tím, že zatím neví, kdy se k hraní vrátí. „Jak to se mnou bude? To zatím nemohu říct. Dozvím se to až koncem roku. Na to všichni čekáme,“ dodal herec.

Letos kvůli vážné nemoci musel podstoupit operaci dutiny břišní a chemoterapie, které mu vzaly hodně sil. Herec se tak nyní snaží co nejvíce odpočívat a těší se na nadcházející svátky. Bohužel ale nemůže doma s přípravami příliš pomáhat. „Jsem nepohyblivý, to je mrzutý, a od toho se teď můj život odvíjí,“ řekl herec. ■