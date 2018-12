Pomeje bojuje se zákeřnou rakovinou: Strašné bolesti mu tiší morfium

Jiří Pomeje Profimedia.cz

Díky tomu může herec aspoň na chvilku usnout. „Všechno proběhlo hladce a já doufám, že to Jirku konečně zbaví těch ukrutných bolestí,“ řekl Blesku Jirkův kamarád Pavel Pásek.

Pomeje má již za sebou ozařování v Motole a čekají ho chemoterapie, které podstoupí opět v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích.

„A tady by si ho taky měli vzít do parády jak onkologové, tak ortopedové,“ dodal Pásek. Pomeje prý se zákeřnou chorobou bojuje jako lev. Jeho stav je velmi vážný, ale všichni doufají, že léčba zabere a herec nad těžkou nemocí zvítězí. Cesta to ale bude ještě hodně trnitá. ■