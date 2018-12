Roztomilost sama: Tomáš Klus si vyrazil s manželkou a dětmi, které rostou jako z vody

Tomáš Klus s manželkou a dětmi Herminapress

Děti rostou jako z vody, a jak je vidět, Tomáš i Tamara si rodičovství nadmíru užívají. Kmotry Knihy života, což je vlastně rodinný deník, kam si rodiče budou zaznamenávat zážitky se svým potomkem od narození do sedmi let, byly netradičně všechny tři děti. A také Tomáš.

Jak Tamara prozradila, právě manžel ji motivoval a podporoval v tom, aby o svém dílku nejen přemýšlela, ale aby ho dotáhla i do vydání. A na křtu se to rodince podařilo.

„Není to nic nenormálního, že se podporujeme. Vztah a rodina mají fungovat, protože není nic krásnějšího a jsem rád, že je deník na světě. Je o tom, že nový život je vítán a těší se z něj všichni kolem něj. Gratuluji své ženě a jsem rád, že jsme mohli s našimi dětmi její knížku pokřtít,“ svěřil se Tomáš Klus, který už se těší na Vánoce.

„No, jsme klasici. Momentálně se rozhodujeme, ostatně jako každý rok, s kterou částí rodiny je strávíme, protože jsme dost početně rozvětvené společenství. Občas to ovšem končívá nerozhodně, což znamená, že zůstáváme sami doma a po Štědrém dnu absolvujeme to kolečko, nebo spíše kolo po nejbližších příslušnících. Ještě uvidíme,“ s úsměvem prozradil Tomáš, jenž se osobně do přípravy štědrovečerní tabule nezapojuje.

Funguje prý spíše jako skvělý ochutnávač a skromně dodává, že z téhle pozice dokáže prý odborně radit své manželce u plotny, takže salát, smažený kapr a další laskominy jsou, jak jinak, vždy vynikající. ■