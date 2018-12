Sestra Gábiny Partyšové není předvádivá, před kameru se jí nechce. A přitom je to taky kočka!

Gabriela Partyšová ukázala sestru. Super.cz

Každá má sice jinou barvu vlasů, ale ti, kteří se ale setkají s Gábinou Partyšovou (40) a její o rok a půl starší sestrou Monikou, výraznou podobu nepřehlédnou. „My tu podobnost nevidíme, protože jsme spolu samozřejmě hodně často. Lidé nám to ale říkají. Čím jsme starší, tím jsme si podobnější. Když jsme byly děti, tak jsme si nebyly tak podobné a teď je ta podobnost čím dál větší,” uvedla Gábina.

Podobné rysy ve tváři, stejný hlas a dikci Monika a Gábina nikdy nevyužívaly pokoutným způsobem ve svůj prospěch. „Jednou jedinkrát, když jsem si hrála na dvojče Rebeku, tak jsme Moniku použili do některých záběrů. Nasadili jsme jí paruku a zabrali ji z profilu,” zavzpomínala Partyšová na svou pěveckou kariéru.

Gábina se snaží se svou sestrou trávit co nejvíc času. Loni jsme je potkali na Plese jako Brno, nedávno vyrazily do lázní. „Monča je moje kámoška. Nikdy mi nic nevyčte. Bere mě takovou, jaká jsem. Je ke mně spravedlivá. A když může, tak mi pomůže. A já to mám stejně,” říká Gábina.

V rodině byla vždycky Gábina tou, kterou to táhlo do šoubyznysu. Moničin sen to nebyl. „Není předvádivá. Před kamerou a fotografem se nikdy dobře necítila. Je především skvělá máma a tohle ji nikdy nelákalo,” říká Gábina Partyšová. ■