George Clooney se dmul pýchou. Jeho krásná žena Amal převzala cenu. Přihlížela i šik tchyně

George Clooney s manželkou Amal Profimedia.cz

Na akci dorazila zavěšená do Clooneyho otce Nicka, zatímco George doprovázel svou maminku Ninu. Maminka dvou dětí obdržela cenu 2018's Global Citizen of the Year. Amal byla jmenována do komise OSN poprvé v roce 2013 a od té doby se věnovala řadě významných mezinárodních případů, ať už jako právnička, nebo humanitární aktivistka.

Zajímavostí je, že Clooneyho rodiče byli i u prvního hercova setkání s Amal. To se odehrálo v domě jejich společného přítele, který je také představil. „Rodiče byli zrovna na návštěvě, takže tam byli také. S Amal jsme si povídali celou noc. Vyměnili jsme si e-maily, protože mi měla poslat fotky rodičů a začali si psát. Nevěděl jsem, jestli by se mnou vůbec chtěla jít na rande,“ svěřil se herec v první polovině roku v show Davida Lettermana. ■