Zraněná Jiřina Bohdalová: Herečka má ortézu na noze a skončila na vozíku!

Herečka si přivodila bolestivé zranění. Foto: showpix.cz

„Já ctím Vánoce, ctím koledy, takže jsem si mohla zazpívat Koleda, koleda, Štěpáne, a tak dále... uklouzla jsem s ní na ledu,“ směje se herečka v pořadu Sama doma. Zatímco svá divadelní představení musela zrušit, protože se na jevišti nemůže pohybovat, natáčení pořadu absolvovala.

„Divadlo, to bohužel nemůžu. Můžu takhle, ale že by mě nosili po scéně, to nejde,“ svěřila se Bohdalová, kterou museli do budovy České televize dovézt na invalidním vozíku. herečka se prý snaží pohybovat o berlích, zvykla si ale pouze na jednu, o obou se jí pohybuje špatně.

Nohu musí mít Bohdalová prozatím stále v klidu, takže ani ona sama neví, kdy se vrátí na divadelní prkna, ostatní akce se ale s pomocí snaží absolvovat a příští týden ji dokonce čeká křest nové knihy o vaření. ■