Těžké zranění ho upoutalo na lůžko a vozík: Známý herec promluvil o tom, jak si zlomil žebra a propíchnul plíci

„Vzal jsem si štafle, pod tu největší větev, vylezl jsem až nahoru, má to osm šprušlí, což je asi tři metry, stál jsem nahoře v holinkách. A když jsem se natahoval po té poslední, tak mi podjely nohy, vylítly mi nahoru a já jsem z té výšky na ně padnul zády,“ popsala nyní své zranění Carda.

„Vlastně jsem se přelomil. Zlomil jsem si čtyři žebra a propíchl pravou plíci. Zaplať pánbůh, že jsou vysoké, kdybych spadl hlavou na beton, byly by ty následky fatální,“ prozradil v pořadu 13. komnata herec s tím, že se odplazil do chodby, kde ho následně našla jeho manželka.

„Pes začal štěkat, chvíli mě olizoval. Odplazil jsem se do chodby, jen jsem chrčel nemohl jsem dýchat. přijela záchranka, dali mě do vaku, zpevnili a odvezli do nemocnice,“ popsal úraz, kvůli kterému byl následně dlouhou dobu odkázán jen na lůžko nebo invalidní vozík. Jak se z vážného úrazu herec dostával, popsal v premiérovém díle pořadu, který bude odvysílaný na České televizi tento pátek. ■