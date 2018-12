Je to 18 let, co jim zemřely dcery na leukémii: Michal David a Vendula Pizingerová na Míšu a Klárku pořád vzpomínají

Michal David pořád vzpomíná na zesnulou dcerku Míšu. Super.cz

Už je to osmnáct let, kdy jejich dcery v útlém věku podlehly zhoubné leukémii. Hitmaker Michal David (58) a prezidentka nadace Kapka naděje Vendula Pizingerová (46) na Míšu a Klárku nikdy nezapomenou. "Je neuvěřitelné, že už je to tak dlouho, jako by to bylo včera," svěřil nám Michal.